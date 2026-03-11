Ferrero protagonista nei nuovi lanci: Nutella Gelato, Croissant e la versione vegana tra i prodotti più venduti

Il marchio Nutella continua a dimostrarsi uno dei più forti motori di innovazione del gruppo Ferrero, capace di espandersi in nuove categorie e conquistare rapidamente il mercato. Lo evidenzia l’analisi annuale di NielsenIQ, che monitora dodici mesi di vendite nella grande distribuzione organizzata e individua i lanci di prodotto più performanti nel largo consumo confezionato.

Tra i risultati più significativi spiccano proprio tre prodotti Ferrero, tutti legati all’evoluzione del brand Nutella.

Nel comparto dei surgelati, il successo più evidente è quello di Nutella Gelato, che ha raggiunto 34,1 milioni di euro di vendite e 2,9 milioni di acquirenti, posizionandosi al vertice della classifica della categoria. Subito dietro si colloca Nutella Croissant, con 17,1 milioni di euro di fatturato e 1,9 milioni di consumatori. Completa il podio dei surgelati La Bomba di Italpizza, che ha registrato 4,9 milioni di euro di vendite con circa 814 mila acquirenti.

La presenza di Ferrero emerge anche nel segmento del food confezionato, dove compare Nutella Vegan, la nuova versione plant-based della celebre crema spalmabile. Il prodotto ha totalizzato 13,5 milioni di euro di vendite raggiungendo 1,4 milioni di acquirenti, confermando l’interesse crescente dei consumatori verso soluzioni che uniscono gusto e scelte alimentari più attente agli ingredienti.

Nella stessa categoria si piazzano tra i lanci più riusciti anche Mulino Bianco Fisarmoniche, con 9,4 milioni di euro di vendite e 2,1 milioni di acquirenti, e Cuor di Bosco Lamponi, Mirtilli e Amarene di Barilla, che ha raggiunto 9 milioni di euro di fatturato con 1,9 milioni di consumatori.

Questi risultati si inseriscono in una strategia più ampia del gruppo albese, che negli ultimi anni ha puntato sull’espansione mirata delle categorie e sull’innovazione dei marchi storici. Tra le novità più recenti l’ingresso di Nutella nel segmento dei prodotti da forno surgelati, con una gamma che comprende Nutella Crepes e Nutella Donut.

Parallelamente Ferrero ha ampliato la propria presenza anche in altri ambiti: il lancio di Tic Tac Two, una nuova linea senza zucchero e dal doppio gusto, l’estensione nel settore dei gelati di marchi statunitensi molto popolari come Butterfinger, BabyRuth e 100 Grand, e l’ingresso nel segmento degli snack ad alto contenuto proteico grazie all’acquisizione del marchio americano Power Crunch.