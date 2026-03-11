A maggio Cuneo si anima con Montagna Festival: ospite d'onore lo sciatore olimpico Federico Pellegrino

La 4ª edizione del Cuneo Montagna Festival si svolgerà dal 14 al 17 maggio e avrà come filo conduttore gli "Sconfini", un invito a uscire dalla propria zona di comfort e considerare le Terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi.

[Federico Pellegrino nella foto di FIS Cross-Country Skiing]

Ospite d'onore sarà Federico "Chicco" Pellegrino, fuoriclasse dello sci di fondo e portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha conquistato due medaglie di bronzo. Pellegrino sarà atteso venerdì 15 maggio alle 21 al cinema Monviso.

[Valerio Minato]

Tra gli altri ospiti annunciati lo scrittore Davide Longo, che terrà un workshop di scrittura nel fine settimana del 9 e 10 maggio, lo scrittore, docente universitario e viaggiatore con gli sci Giorgio Daidola e il fotografo Valerio Minato.

[Davide Longo]

[Giorgio Daidola nella foto di Pascal Tournaire]

Organizzato dal Comune di Cuneo, il festival animerà via Roma nelle giornate del 16 e 17 maggio con il Villaggio Alpino, uno spazio in cui conoscere, ascoltare e incontrare la montagna. Sabato 16 maggio in piazza Virginio la musica occitana sarà protagonista con i Lou Dalfin e una serie di ospiti. I talk saranno diffusi in tutta la città.

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il Cuneo Montagna Festival sarà presente al Terres Monviso Outdoor Festival presso il Quartiere (piazza Montebello 1, ex caserma Musso) a Saluzzo.

Il programma completo del CNMF 2026 verrà svelato sabato 18 aprile alle 16 all'Open Baladin (piazza Foro Boario) in occasione dell'incontro, proposto in collaborazione con scrittorincittà, con l'antropologo, scrittore e corridore britannico Michael Crawley, che presenterà il volume "Fino al limite. Il senso della resistenza dal Messico all'Himalaya" (add editore), finalista al Sunday Times Sports Book Awards 2025.

GLI OSPITI

Federico "Chicco" Pellegrino vanta un palmarès straordinario: due argenti e due bronzi olimpici, di cui uno conquistato il 15 febbraio scorso a Tesero nella staffetta 4 x 7,5 km con il borgarino Martino Carollo, sette medaglie mondiali, 17 vittorie in Coppa del Mondo e due Coppe del Mondo di sprint. È il più vincente fondista italiano degli ultimi decenni. A fine marzo concluderà la sua straordinaria carriera nel "Gran Finale" a Saint-Barthélemy, nella sua Valle d'Aosta.

[Federico Pellegrino nella foto di Fisi Pentaphoto]

Davide Longo, nato a Carmagnola nel 1971 e residente a Torino, è scrittore, sceneggiatore, regista di documentari e autore di testi teatrali e radiofonici. Tra i suoi romanzi figurano "Un mattino a Irgalem", "Il mangiatore di pietre", "L'uomo verticale". Ha scritto per il Corriere della Sera, Repubblica, il Manifesto, Avvenire e La Stampa. Insegna scrittura presso la Scuola Holden di Torino e i suoi libri sono tradotti in molti paesi.

Giorgio Daidola, torinese di classe 1943, è sciatore e telemarker, scrittore, docente universitario e viaggiatore con gli sci. È stato coordinatore per 17 anni dell'annuario Dimensione Sci della Rivista della Montagna insieme a Leonardo Bizzaro e Andrea Gobetti. Autore di numerosi libri di sci, tra cui "Ski Spirit", ha intervistato quasi tutti i grandi dello sci estremo degli anni Settanta e Ottanta del Novecento.

Valerio Minato, biellese di nascita e torinese d'adozione, ha iniziato il suo percorso di avvicinamento alla fotografia nel 2012 durante il corso di studi in Scienze Forestali ed Ambientali presso l'Università degli Studi di Torino. La sua ricerca si fonda sulla passione per la cartografia e la meteorologia. Nel 2023 il suo scatto "Cathedral, Mountain, Moon" del triplice allineamento tra Superga, Monviso e Luna è stato premiato dalla NASA come Astronomy Picture of the Day il giorno di Natale.