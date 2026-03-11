Cuneo, i fratelli Panzera incantano Cerialdo con 40 anni di epiche avventure

La sezione U.N.V.S. "Luigi Pellin" di Cuneo ha organizzato, in collaborazione con il Centro d'Incontro n. 3 e il Comitato di Quartiere di Cerialdo, una serata con i Fratelli Giovanni e Teresio Panzera, svoltasi venerdì 6 marzo 2026.

L'evento ha riscosso un notevole successo di pubblico: circa un centinaio di persone attente e partecipi hanno riempito la sala polivalente di Cerialdo fino alla capienza massima.

I Fratelli Panzera si sono raccontati con grande spontaneità e senza retorica, ripercorrendo quarant'anni di avventure straordinarie. Il racconto ha preso le mosse dalla passione per la montagna trasmessa loro dai genitori, passando per le prime scalate e ascensioni giovanili, fino alle imprese ciclistiche più impegnative. Il tutto è stato arricchito da immagini originali che hanno documentato le tappe più significative della loro lunga carriera.

Dalle pedalate nella neve alle scalate in alta quota, la serata ha restituito al pubblico il ritratto autentico di due atleti straordinari, legati da un rapporto fraterno profondo e da una passione condivisa per i limiti estremi della natura e della resistenza umana. Non una semplice celebrazione sportiva, ma un omaggio alla perseveranza, alla famiglia e allo spirito d'avventura.

Valore aggiunto alla serata è stata la presenza di Ferruccio Dardanello, amico e sostenitore di lunga data dei due atleti, e di Daniela Bianco, collaboratrice dei Fratelli Panzera da molti anni, che ha sottolineato come Giovanni e Teresio rappresentino il simbolo di una vera famiglia unita nello sport, nel lavoro e nel divertimento.

Un saluto caloroso è andato a Laura, la nuova entrata nel gruppo, mentre un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Cooperativa Sociale MOMO per il supporto tecnico e organizzativo fornito per la realizzazione dell'evento.