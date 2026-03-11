Liste d’attesa, nell’Asl Cn1 è boom per i “percorsi di tutela”: richieste più che raddoppiate in un anno

Più che raddoppiate in un anno. Sono le richieste dei cosiddetti "percorsi di tutela", strumento previsto dalla normativa e messo in campo dalle Asl piemontesi per contrastare il grave problema di liste d’attesa difficili a ridursi anche programmando visite ed esami pure alla sera e nei fine settimana.

Secondo i dati resi pubblici dall'Asl Cn1, in un anno le richieste avanzate dagli utenti per ottenere le prestazioni richieste ricorrendo a tale modalità sono più che raddoppiate, e nei primi due mesi di quest'anno sono già la metà di quelle raggiunte in 8 mesi del 2024: erano state 850, sono diventate 2.078 nel 2025 e sono già 574 quelle registrate dagli uffici dell’azienda sanitaria tra gennaio e febbraio 2026.



COSA SONO

I “percorsi di tutela” sono previsti da una legge nazionale. La Regione Piemonte ne ha definito le linee guida con due circolari dell’aprile e luglio 2024.

In sostanza l’Asl è chiamata a garantire ai cittadini che, avendone i requisiti, ne facciano apposita richiesta il rispetto dei tempi di attesa contemplati dalla normativa per visite e prestazioni specialistiche.

Per garantire il rispetto della tempestività dell’erogazione delle prestazioni la Regione Piemonte ha intanto definito il ricorso a prestazioni aggiuntive (su base volontaria da parte dei professionisti) con il fine di estendere l’orario settimanale di accesso ai servizi, e anche l’attivazione di contratti con le strutture del privato accreditato. Nel giugno scorso l’Asl Cn1 aveva comunicato di avere attivato 3.090 prestazioni aggiuntive nel solo periodo compreso tra il 20 febbraio al 31 maggio 2025 .

Le prestazioni (di primo accesso) per le quali si può richiedere il “percorso” sono definite nel Piano Nazione di Gestione delle Liste di Attesa (Pngla), una specifica procedura che permette al cittadino residente di ottenere la prestazione nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, qualora non sia possibile ottenere una prenotazione ovvero quando, in fase di prenotazione, la disponibilità offerta, superi il tempo massimo di attesa previsto dalla priorità indicata in prescrizione.



Il cittadino assistito dall’Asl Cn1, in possesso di una prescrizione di visita e/o esame specialistico in classe di priorità B (entro 10 giorni), in classe D (visite 30 giorni / esami 60 giorni) o in classe P (120 giorni), di primo accesso, per prestazioni di cui al Piano Nazionale di Gestione delle Liste di Attesa, che non riesca a prenotare la prestazione sanitaria all’interno dei canali istituzionali sull’intero territorio della Regione Piemonte e nei limiti delle tempistiche di erogazione indicate dai codici di priorità, potrà presentare formale istanza all’Asl Cn1 recandosi di persona presso la sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Cuneo, Savigliano o Mondovì o inviando una e-mail alla casella di posta protocollo@aslcn1.legalmailPA.it.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere attivata via web (il modulo è pubblicato sul sito dell’Asl) o direttamente allo sportello. Sul territorio sono attivi altri sportelli che accompagnano, in collaborazione con l’Asl, il cittadino verso il percorso idoneo.



Qualora l’utente rifiuti la prima data utile proposta, le cui tempistiche di erogazione rispettino i tempi massimi previsti, viene meno il relativo ambito di garanzia della classe di priorità assegnata.

In ogni caso non può essere autorizzato e quindi riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti in ordine alle visite ed esami eseguiti privatamente dall’interessato in contrasto con la normativa e il percorso di prenotazione definito.



TEMPI DI ATTESA NELL’ASL CN1

Secondo i dati pubblicati dall'Asl Cn1 relativi alla situazione in corso a marzo 2026 presso strutture quali gli ambulatori di Saluzzo, Savigliano, Fossano, Mondovì e Ceva, i tempi per alcune prestazioni specialistiche risultano superare i 300 giorni.

Per una prima visita oculistica, ad esempio, occorre aspettare 395 giorni. Seguono con 365 giorni di attesa le prime visite neurologica e quella dermatologica. Un ecocolordoppler dei tronchi sovraortici comporta fino a 365 giorni di attesa a Savigliano e Saluzzo; un’ecografia di tiroide e collo fino a 360 giorni in radiologia a Savigliano.

Una risonanza magnetica dell’addome inferiore effettuata a Mondovì richiede un’attesa di 365 giorni; un ecocolordoppler degli arti inferiori a Fossano fino a 632 giorni, il dato più alto del report.

Va decisamente meglio se dobbiamo sottoporci a una visita cardiologica con elettrocardiogramma a Saluzzo, per cui servono circa 11 giorni, come, sempre a Saluzzo, è contenuta in 3 giorni l’attesa per una visita ginecologica. E' invece immediatamente disponibile la mammografia a Mondovì.