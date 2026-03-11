"Una sede universitaria a misura di studente": il sindaco promuove il Politecnico di Mondovì a Cuneo, Imperia e Savona

Una lettera indirizzata a tutti i dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Cuneo, Imperia e Savona per promuovere l’Open Day del prossimo 29 maggio e per incentivare le iscrizioni alla sede di Mondovì del Politecnico di Torino. Questo, in breve, lo spirito della missiva che il sindaco Luca Robaldo ha inviato negli scorsi giorni a una cinquantina di istituti scolastici liguri e piemontesi, sottolineando quanto i locali monregalesi di via Cottolengo rappresentino un polo universitario “ a misura di studente ”, più attento alle esigenze dei singoli, ma egualmente di livello considerata la presenza degli stessi docenti che operano a Torino.

"In accordo con il magnifico rettore, prof. Stefano Corgnati, e il referente del rettore per i rapporti con la sede di Mondovì, prof. Paolo Fino, a cui va il mio ringraziamento - il commento dello stesso Robaldo - ho voluto scrivere personalmente a diversi dirigenti scolastici liguri e piemontesi per valorizzare la nostra offerta accademica, sulla scia di quanto disse nel 2020 il compianto Amilcare Merlo in occasione del conferimento della laurea ad honorem in Ingegneria meccanica proprio presso la sede monregalese: 'istituzioni, scuola, ricerca e industria devono viaggiare fianco a fianco'. Un dovere istituzionale, quindi, promuovere fin da ora l’Open Day del prossimo 29 maggio affinché Mondovì renda sempre più credibile la storica dicitura di 'Città degli Studi'".