Videoproiezione notturna sulla facciata del Liceo Pellico-Peano di Cuneo

Dopo la rinascita degli spazi interni, la luce torna a celebrare il Liceo Pellico-Peano, con un video mapping dedicato alla Notte del classico.

A pochi giorni dall'inaugurazione della manica ristrutturata di corso Giolitti la scuola di Cuneo annuncia un nuovo momento di festa aperto alla cittadinanza e realizzato in collaborazione con il comitato di quartiere Cuneo Centro. In occasione della XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, in programma venerdì 27 marzo 2026 dalle 18:30 in centinaia di licei italiani ed esteri, il Pellico-Peano propone, a partire dall’11 marzo, un evento straordinario: una videoproiezione notturna sull'edificio di corso Giolitti, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 di ogni sera. La facciata razionalista che dal 1943 domina uno dei corsi principali della città diventerà uno schermo a cielo aperto, animato da immagini, suggestioni visive e contenuti scelti dalla comunità scolastica, in un dialogo tra passato e presente che solo il linguaggio del classico sa evocare.

"Dopo aver restituito alla scuola spazi rinnovati e all'altezza della sua storia – ha dichiarato il dirigente scolastico Alessandro Parola – vogliamo che la città intera possa condividere questa rinascita. La videoproiezione è un gesto simbolico e al tempo stesso concreto: illuminare dall'esterno ciò che ogni giorno si costruisce all'interno."

Il video mapping sarà visibile fino al 27 marzo, quando il Liceo aprirà le sue porte a tutta la cittadinanza.