Conte “Meloni bella addormentata ma su magistrati provetta giurista”

ROMA (ITALPRESS) - "Meloni ha detto bene, non è come noi: siamodiversi, a me non sarebbe mai venuto in mente di paragonarel'attacco di un drone americano per reazione all'attaccoall'ambasciata Usa a Baghdad al silenzio complice di un genocidioper 20mila bambini palestinesi. Un presidente del Consiglio non può dichiarare 'non condanno nè condivido, non ho elementì. E'sconcertante sentirlo dire dal leader di un paese del G7. Quandosi tratta di attaccare i magistrati Meloni diventa una provetta giurista, esperta di fascicoli, ma quando si tratta di discutere e affrontare la crisi più drammatica degli ultimi anni fa la bella addormentata nel bosco". Così il presidente del M5SGiuseppe Conte, durante le dichiarazioni di voto sullecomunicazioni della premier Meloni.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-