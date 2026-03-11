Energia, Marcello Di Caterina (Alis): "Bene apertura Von der Leyen su Ets ma ora sospensione per settore marittimo"

(Adnkronos) - "Accogliamo con interesse le dichiarazioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che rappresentano un primo segnale di apertura verso una possibile revisione del sistema Ets in Europa". Ad affermarlo è Marcello Di Caterina, il direttore generale di Alis a margine di Letexpo in corso a Verona.

"Tuttavia, mentre l’Ue apre alla revisione di questo meccanismo, il trasporto marittimo si trova ad affrontare una fase di forte instabilità globale, tra tensioni nel Golfo Persico, aumento del prezzo del Brent e rotte costrette a circumnavigare il Corno d’Africa. Per questo riteniamo che oggi sia necessario uno sforzo ulteriore. Prima ancora di modificarlo, ora serve una sospensione dell’Ets, così da evitare di gravare ulteriormente sulle imprese del settore in una fase già estremamente complessa e consentire loro di affrontare l’attuale congiuntura senza ulteriori pressioni sui costi".