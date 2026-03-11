Iran, Meloni “Italia non prende parte a intervento USA e Israele”

ROMA (ITALPRESS) - "E' in questo contesto di crisi strutturale delsistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre piùspaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condottifuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamocollocare anche l'intervento americano e israeliano contro ilregime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso diogni equivoco, l'Italia non prende parte e non intende prendereparte". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelcorso delle comunicazioni in Senato. "Un'escalation militare chel'Italia si è invece impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare,insieme a nazioni come l'Oman e il Qatar. Ricordo che, per duevolte, abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare, e che,dall'inizio, abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione cheveniva condotto", ricorda.foto: IPA Agency(ITALPRESS).