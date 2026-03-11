Iran, Trump “Abbiamo messo fuori combattimento tutti i loro sistemi di difesa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il nostro esercito è il migliore. E' il più potente al mondo e sta colpendo l'Iran duramente, dopo che il regime ha portato avanti 47 anni di abusi, uccisioni e mutilazioni di molte persone. Abbiamo messo fuori combattimento la loro marina e la loro aeronautica". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per Hebron, in Kentucky. Poi ha voluto sottolineare la forza militare americana definendola "la migliore al mondo", ribadendo il ruolo degli Stati Uniti come potenza globale in grado di intervenire con rapidità ed efficacia in scenari internazionali complessi. Trump ha descritto operazioni militari contro strutture nemiche, evidenziando la capacità dell'esercito di neutralizzare rapidamente flotte e sistemi di difesa avanzati, un tema ricorrente della sua amministrazione. Successivamente, parlando del rapporto con la Spagna, ha detto: "Non so cosa stia facendo la Spagna. Non vogliono pagare la loro giusta quota ed è così da molti anni. Lasciate che vi dia la buona notizia: il popolo spagnolo è fantastico. La leadership non è così buona".(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-