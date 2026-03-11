 / 

| 11 marzo 2026, 00:06

Qatar, allarme missili in tv durante... la Champions League

(Adnkronos) -

Allarme missili in Qatar durante... la Champions League. Oggi, martedì 10 marzo, negli studi di Bein Sports è suonato l'allarme antimissili, figlio della continua rappresaglia dell'Iran dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele, su tutti i telefoni delle persone presenti per commentare l'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. 

È successo tutto in diretta. Mentre giornalisti e ospiti stavano parlando dei risultati maturati al termine delle sfide di Champions, i discorsi sono stati interrotti dal suono dei dispositivi, creando qualche momento di panico generale.  

Il tutto è stato spiegato in diretta agli spettatori, con la situazione che è poi tornata alla normalità e si è potuto quindi tornare a parlare di calcio. 

 

 

