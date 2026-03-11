TIRO CON L'ARCO / Arcieri in gara 3D a Fossano: 82 atleti dal Piemonte alla Liguria

Camilla Di Pierno E Gelsomina Di Michele

Domenica 8 marzo il campo di tiro di via del Sabbione a Fossano ha ospitato una partecipata gara 3D di tiro con l’arco organizzata dall’Arclub Fossano in collaborazione con gli Arcieri Porta Sarmatoria.

L’evento, disputato nello splendido scenario naturale che caratterizza l’area di tiro, ha richiamato 82 arcieri provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria, confermando l’interesse crescente per questa disciplina sportiva.

Gli atleti si sono sfidati lungo il percorso 3D, una specialità del tiro con l’arco che prevede il tiro su sagome tridimensionali posizionate lungo un tracciato immerso nella natura, mettendo alla prova precisione, concentrazione e capacità di adattarsi alle diverse situazioni di tiro.

Un appuntamento riuscito che ha unito sport, passione e natura, confermando Fossano come punto di riferimento per gli appassionati di tiro con l’arco del territorio.

Classifica dei podi:

Arco Istintivo over 20 maschile 1°posto per Cappai Sergio dei Falchi di Bra, 2° Piovano Gianfranco arcieri delle Alpi e 3° Allume Giorgio arcieri degli Orsi. Nel femminile 1^ Filangeri Laura e 2^ Marotta Manuela entrambe degli Arcieri delle Alpi, 3^ Lonardi Giuliana arcieri degli Orsi. Nell'Under 20 1^ Ingrassellino Nicole dei Falchi Bra.

(Nicole Ingrassellino)

Arco Compound over 20 maschile 1° Godano Michea, reduce di due medaglie d'oro ai Campionati Europei, del Gruppo Arco Fiamme Gialle, 2° Aldrighetti Claudio e 3° Ellena Marco entrambi degli Arcieri delle Alpi. Nel Femminile 1^ Di Michele Gelsomina arcieri delle Alpi e 2^ Di Pierno Camilla arcieri Alpignano. Nell' under 20 maschile 1° Berton Edoardo arcieri delle Alpi e 2° Belmestieri Luigi arcieri Arengo. Nel femminile 1^ Delucis Viola arcieri Tigulio.

(Viola Delucis)

Arco Nudo over maschile 1° Brachet Barbuse Denis, 2° Capra Luca arcieri Clarascum e Maio Giovanni arcieri Juvenilia. Nel femminile 1^ Amerio Cristina arcieri Aga, 2^ Di Maio Giulia e 3^ Nicolosi Adelaide entrambe arcieri Clarascum.

Long Bow over 20 maschile 1° Bergese Paolo Falchi Bra, 2° Bevolo Maurizio arcieri Juvenilia e 3° Marocco Natale arcieri Clarascum. Nel femminile 1^ Venturi Adele Falchi Bra e 2^ Consoli Santa arcieri Rupe di Viana.

L'Arclub Fossano ringrazia l'azienda casearia Fattorie Osella di Caramagna Piemonte per aver contribuito coi loro prodotti alle premiazioni.