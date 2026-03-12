Addio al dottor Giuseppe Delpiano, ex primario di oculistica all’ospedale di Verduno

Ha suscitato comprensibile sensazione, tra i medici e gli operatori dell’Asl Cn2, la notizia della scomparsa del dottor Giuseppe Delpiano, stimato oculista, per trent’anni in forza all’azienda sanitaria di Alba e Bra, per la quale nel 2021 divenne il responsabile della Struttura di Oculistica dell’Ospedale "Ferrero" di Verduno ( LEGGI QUI ), carica che ricoprì sino al suo recente pensionamento.

“(…) professionista stimato e persona dalle grandi doti umane, che ha saputo lasciare un segno importante nella storia della nostra azienda sanitaria, prestando servizio con capacità e incessante impegno presso il reparto di Oculistica, fino ad arrivare a dirigerlo e potenziarlo", dice Paola Malvasio, direttrice generale dell’Asl Cn2, che ricorda il "medico preparato, attento e profondamente dedito sia alla cura dei pazienti sia a creare un ottimo rapporto con colleghi e collaboratori. Ai familiari – conclude – giunga la mia più sincera espressione di cordoglio”.

“Non pensavo, dopo così poco tempo, di dover ricordare un altro caro collega, che se n’è andato proprio stamattina – dice Marco Schiraldi, direttore del Dipartimento di Area Chirurgica del "Ferrero" –. (…) Beppe era un grande professionista, un ottimo medico, una persona buona. So che molti lo rimpiangeranno. Essere rimpianti è il destino delle persone capaci e che lasciano sempre un segno positivo coi loro comportamenti e la loro professionalità. Tutti i medici del Dipartimento Chirurgico si uniscono a me nel ricordare la sua figura”.

Gianluca Biletta, che gli è succeduto alla guida Struttura Complessa di Oculistica, lo ricorda così: “Oggi ci ha lasciato dopo una lunga sofferenza un amico, prima che un collega. Beppe è stato per noi un primario illuminato, una persona dolce, rispettosa e benvoluta, che ha sempre portato con sé una parola buona da regalare anche nelle situazioni più difficili. Il reparto di Oculistica tutto, comprese le persone che hanno lavorato con lui e che sono ora in pensione, si uniscono al dolore della famiglia per questa perdita. Arrivederci animo gentile”.

“Oggi salutiamo con profonda commozione il nostro ex primario – dice ancora Claudia Servetto, coordinatrice della Struttura Complessa di Oculistica –. Un medico straordinario e una guida preziosa per tutti noi. Per noi infermieri, ortottisti e Oss non è stato soltanto il direttore del reparto, ma un punto di riferimento quotidiano e, soprattutto, una persona capace di grande attenzione per i pazienti, ma anche di rispetto e fiducia per ciascuno di noi. (…) A nome di tutto il personale lo salutiamo con stima, affetto e gratitudine sincera: ‘Grazie per ciò che ci hai insegnato, per la fiducia che ci hai dato e per il segno che hai lasciato nelle nostre vite professionali e personali’”.