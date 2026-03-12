Il ruolo di Donatella Ziliotto nell'approdo in Italia di Astrid Lindgren: a Cuneo l'ultimo evento legato alla mostra su Pippi

Volge al termine il ciclo di appuntamenti nati attorno alla mostra "Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe". L'esposizione, inaugurata il 2 ottobre 2025 presso lo Spazio Innov@zione di Cuneo, ha celebrato l'icona della letteratura svedese e la sua straordinaria capacità di parlare al cuore dell'infanzia. Per chiudere in bellezza questo viaggio nel mondo di Pippi, si terrà un incontro speciale dedicato a chi, per prima, ebbe l'intuizione di portare quel "terremoto" di libertà nelle librerie italiane.

Giovedì 19 marzo, alle ore 18:00, presso lo Spazio Incontri di Via Roma 15 a Cuneo, si terrà l'incontro dal titolo:

"Quando arrivò Pippi. Il ruolo di Donatella Ziliotto nell'approdo in Italia di Astrid Lindgren".

L’evento vedrà un dialogo d’eccezione tra:

Ilaria Mattioni , docente di Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Torino, ed autrice di libri per ragazzi e vincitrice del Premio Campiello Junior 2025;

, docente di Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia presso l’Università degli Studi di Torino, ed autrice di libri per ragazzi e vincitrice del Premio Campiello Junior 2025; Martina Forti, storica dell’arte, scrittrice, autrice e sceneggiatrice di programmi televisivi per ragazzi, nonché figlia di Donatella Ziliotto.

Una storia di coraggio editoriale

Se oggi Pippi Calzelunghe è un punto di riferimento per generazioni di lettori italiani, lo dobbiamo alla lungimiranza di Donatella Ziliotto. Durante l’incontro, le relatrici ripercorreranno l'avvio della storia editoriale del personaggio in Italia, concentrandosi sul periodo in cui Ziliotto lavorava presso la casa editrice Vallecchi.

Sarà un racconto intimo e professionale al tempo stesso: Martina Forti offrirà preziosi scorci sul "dietro le quinte" di un’epoca in cui pubblicare un libro così rivoluzionario rappresentava una vera sfida culturale. Si parlerà di prime edizioni, di scelte coraggiose e del legame speciale che unì la curatrice italiana all'autrice svedese nella comune volontà di dare voce a un’infanzia libera e autentica.

Partner e Sostenitori

La mostra e gli eventi collaterali sono stati resi possibili grazie alla sinergia tra CRC Innova, che ha sostenuto l'intero progetto, e l’Associazione culturale CUADRI ETS, che ne ha curato l’organizzazione.

Il progetto espositivo ha visto anche la collaborazione di: Ambasciata di Svezia a Roma, Adriano Salani Editore, DeA Planeta e Paper Play. La mostra è realizzata con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno di: Generali Assicurazione Agenzia Generali di Cuneo, A.C.D.A., Bottero e Tesi Square.

La mostra si avvale del patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino