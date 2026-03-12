La solidarietà scende in piazza: tornano le Uova di Pasqua AIL in tutta la provincia di Cuneo

Da venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026, in oltre 70 piazze della provincia di Cuneo saranno presenti i volontari dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV con i banchetti solidali delle Uova di Pasqua. Le uova di cioccolato da 350 grammi l’una, realizzate grazie alla collaborazione con l’azienda “Prelac” di Appendino Giorgio di Cervere, saranno proposte nelle varianti fondente o al latte (senza glutine), con un’offerta minima di 15 euro.

L’elenco completo delle piazze della Granda in cui saranno presenti i banchetti solidali sarà pubblicato martedì 17 marzo sul sito www.ail.cuneo.it. In alternativa, è possibile prenotare e concordare personalmente il ritiro o la consegna delle uova telefonando ai numeri 0171/695294 e 370/3405038 (anche WhatsApp), scrivendo una mail all’indirizzo info@ail.cuneo.it o ancora tramite lo shop online ail.cuneo.it/negozio. Durante la tre giorni, il Comune di Cuneo, in collaborazione con la sezione “Paolo Rubino”, illuminerà la Torre Civica di rosso, in occasione del “Mese internazionale del Mieloma” per accendere i riflettori su una patologia ematologica complessa, spesso difficile da diagnosticare precocemente. Dalle ore 17.30 alle 19.30, sia venerdì 20 che sabato 21 marzo, proprio sotto la Torre Civica, sarà presente un team di ematologi per rispondere a dubbi e domande e per sensibilizzare sui segnali precoci della malattia.

“Con grande partecipazione e spirito di solidarietà, i nostri volontari torneranno ad animare le piazze della Granda per promuovere un gesto semplice, ma dal grande significato. Il loro entusiasmo e sostegno rappresentano la forza più preziosa che permette di portare avanti e rafforzare le numerose attività dedicate alle persone colpite da malattie del sangue e alle loro famiglie – spiega Anna Rubino, presidente dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV -. Ringraziamo il Comune di Cuneo che illuminerà di rosso la Torre Civica per tre giorni, aderendo alle iniziative del mese di marzo dedicato alla sensibilizzazione sul mieloma multiplo. L’illuminazione dei monumenti ha lo scopo di richiamare l’attenzione su questa patologia complessa e spesso difficile da diagnosticare nelle fasi iniziali. Il rosso, colore simbolo del sangue, e scelto a livello internazionale per rappresentare la lotta al mieloma, vuole essere un segno di vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e un invito a sostenere la ricerca scientifica. Un grazie, infine, ai medici ematologi che venerdì e sabato, davanti alla Torre Civica, saranno a disposizione dei cittadini”.

L’Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV, che nel 2024 ha celebrato i suoi 25 anni di attività, si pone come punto di riferimento per pazienti e familiari, offrendo una presenza costante e un sostegno concreto nei momenti più difficili. L’associazione è impegnata nel garantire le migliori condizioni di cura presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, affiancando all’assistenza sanitaria un importante supporto sociale, economico e psicologico, oltre a investimenti destinati alla ricerca e ai servizi per i malati. Da più di vent’anni, inoltre, Ail Cuneo mette a disposizione tre Case Ail situate nelle immediate vicinanze dell’ospedale, pensate per accogliere pazienti e familiari e permettere loro di affrontare insieme, con maggiore serenità, il delicato periodo delle terapie.