L'Accademia Mauriziana assegna il Premio Ghisolfi sezione Finanza

Nel proprio messaggio, il Duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, nel proprio apicale ruolo di Presidente dell'Accademia Internazionale Mauriziana, spiega le motivazioni alla base del conferimento del solenne Premio, relativo alla sezione Finanza, che sarà assegnato nel corso della cerimonia pubblica fissata in Roma, sabato 14 marzo, sul proscenio del Teatro Rossini in piazza Santa Chiara in Roma

L'educazione finanziaria, fra i pilastri della Dottrina sociale sussidiaria della Chiesa Cattolica, è stata attualizzata dall'opera di "mecenatismo" civile, didattico ed editoriale del Banchiere mondiale e Saggista che proprio in questi giorni è tornato nelle librerie e sui portali di Amazon con il proprio best seller numero otto "Primi passi verso l'economia"

Il Duca Mechi di Pontassieve, in merito al Premio Internazionale dedicato al Prof Beppe Ghisolfi, spiega che l'alto riconoscimento "è nato per rendere omaggio alla figura dell'illustre banchiere, economista e autore letterario, da sempre impegnato nella diffusione della cultura economica e dell’educazione finanziaria. Ambito nel quale Egli si è distinto a livello nazionale e internazionale per il costante impegno alla promozione dei valori della responsabilità sociale, della conoscenza e del dialogo tra Istituzioni, mondo della finanza, economia reale e società civile".

Un impegno "che è stato e che continua a essere meritoriamente adempiuto in ottica intergenerazionale e socialmente trasversale, con una particolare attenzione ai giovani e alla loro alfabetizzazione finanziaria, sulla base del principio per il quale la consapevolezza economica rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita morale e materiale delle persone e per lo sviluppo equilibrato e non escludente delle comunità - prosegue il Duca Mechi di Pontassieve - Il Premio Internazionale intitolato al Professor Ghisolfi viene pertanto attribuito e conferito a personalità, Istituzioni e realtà che, nei diversi ambiti del nostro vivere comunitario – culturale ed economico, sociale e dell'umanesimo – si distinguono per il contributo concreto alla promozione dei valori della solidarietà, della responsabilità e dello sviluppo umano multidimensionale. Con la sesta edizione del nostro Evento, desideriamo con determinazione proseguire nella continuità effettiva dei valori e dei principi che il Professor Beppe Ghisolfi rappresenta, e questo si ottiene valorizzando l’impegno di coloro che, con il proprio operato, contribuiscono proattivamente alla crescita culturale, civica e materiale".

L'Accademia Internazionale Mauriziana, grazie alla straordinaria iniziativa del Fondatore e Rettore Duca Mechi di Pontassieve, è sorta come sviluppo della missione della Fondazione Mauriziana di Pescocostanzo Posta a presidio dei valori storici e sociali indomiti del Sacrario Alpino Nazionale ubicato nella regione Abruzzo. La valorizzazione dei precetti educativi legati alla finanza, che trae origine dalla fondazione della Dottrina sociale Cattolica, si colloca come naturale completamento dell'impegno laico, pastorale e spirituale dei Fondatori per infondere la necessaria concretezza agli obiettivi strategici dottrinali.



