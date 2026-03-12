Parte il progetto LINDAL per le patologie neurodegenerative nel Cuneese

Il progetto LINDAL, in avvio nelle prossime settimane, ha come capofila il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese con un partenariato eterogeneo, realizzato nell’ambito della manifestazione “Rigenerazione. Una comunità che cura” della Fondazione CRC.

Il nome LINDAL, termine occitano che significa “soglia” o “passaggio”, invita la comunità a sostenere attivamente le persone con patologie neurodegenerative e i loro caregiver nelle varie fasi della malattia. L’iniziativa mira a superare paure e stigma attraverso informazioni, strumenti e una prospettiva positiva che valorizzi ciò che resta, anziché solo le perdite.

Il progetto si svilupperà su tutto il territorio del CSAC, integrandosi con iniziative esistenti mediante azioni di sensibilizzazione, formazione, supporto ai caregiver e condivisione di buone prassi. Si parte con un percorso informativo e formativo nei Comuni di Montanera, Caraglio, Roccavione, Peveragno e Busca, con interventi dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, delle associazioni Caffè Alzheimer, La Parkimaca, FiorInMissione e delle Opere Pie Droneresi, per rilevare bisogni territoriali specifici.

Gli incontri, a ingresso libero e aperti alla cittadinanza senza prenotazione, daranno il via alle successive iniziative.



