Robilante: storie vere di soccorso alpino, incontro con l’autore Sergio Costagli

Venerdì 13 marzo alle 21 la Biblioteca comunale Matteo Silvestro di Robilante ospiterà una serata dedicata alla montagna e a chi ogni giorno opera per salvare vite tra pareti, neve e valanghe.

Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore Sergio Costagli, che presenterà il suo libro “I samaritani della montagna – Esperienze di soccorso alpino nelle Alpi sud occidentali dal 1955 al 2001”.

Il volume raccoglie testimonianze e ricostruzioni di interventi di soccorso realmente avvenuti nelle Alpi Sud Occidentali, offrendo uno sguardo intenso e umano sul lavoro dei soccorritori e sui rischi dell’ambiente alpino.

Attraverso racconti, episodi e documenti, l’autore ripercorre alcuni momenti drammatici della storia del soccorso in montagna, mettendo in luce il coraggio, la preparazione e lo spirito di solidarietà di chi interviene spesso in condizioni estreme per aiutare escursionisti e alpinisti in difficoltà.

La serata, dal titolo “A tu per tu con l’autore”, è organizzata dall’associazione Limodoro e sarà un’occasione per dialogare direttamente con lo scrittore e riflettere sul rapporto tra uomo e montagna.

L’ingresso è libero.