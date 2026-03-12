 / Attualità

Attualità | 12 marzo 2026, 08:21

Robilante: storie vere di soccorso alpino, incontro con l’autore Sergio Costagli

Appuntamento venerdì 13 marzo alle 21 in biblioteca. Ingresso libero

Venerdì 13 marzo alle 21 la Biblioteca comunale Matteo Silvestro di Robilante ospiterà una serata dedicata alla montagna e a chi ogni giorno opera per salvare vite tra pareti, neve e valanghe.

Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore Sergio Costagli, che presenterà il suo libro “I samaritani della montagna – Esperienze di soccorso alpino nelle Alpi sud occidentali dal 1955 al 2001”.

Il volume raccoglie testimonianze e ricostruzioni di interventi di soccorso realmente avvenuti nelle Alpi Sud Occidentali, offrendo uno sguardo intenso e umano sul lavoro dei soccorritori e sui rischi dell’ambiente alpino.

Attraverso racconti, episodi e documenti, l’autore ripercorre alcuni momenti drammatici della storia del soccorso in montagna, mettendo in luce il coraggio, la preparazione e lo spirito di solidarietà di chi interviene spesso in condizioni estreme per aiutare escursionisti e alpinisti in difficoltà.

La serata, dal titolo “A tu per tu con l’autore”, è organizzata dall’associazione Limodoro e sarà un’occasione per dialogare direttamente con lo scrittore e riflettere sul rapporto tra uomo e montagna.

L’ingresso è libero.

