Via libera al nuovo ospedale di Cuneo: il Consiglio di Stato rigetta la sospensiva Inc

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza di sospensiva presentata dalla Inc, contro la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso dell’azienda contro i provvedimenti con cui l’Azienda Cuneese e la Regione avevano stabilito di non dar corso al procedimento di project financing per la realizzazione del nuovo ospedale.

"Accogliamo con soddisfazione il decisione del Consiglio di Stato che ci consente di proseguire con determinazione per realizzare questa fondamentale opera per il territorio cuneese e piemontese – dichiarano -il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi – Il neo direttore Franco Ripa ha confermato che la gara per l’affidamento della progettazione del nuovo ospedale sarà pubblicata nella giornata di lunedì 16 marzo, in linea con il cronoprogramma presentato nei giorni scorsi a Cuneo".