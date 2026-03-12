Camion segue il navigatore ed esce di strada tra Mango e Rocchetta Belbo [FOTO]

ncora un incidente legato all’utilizzo dei navigatori satellitari sulle strade collinari delle Langhe. Nella giornata di oggi un mezzo pesante è uscito di strada lungo il collegamento tra Mango e Rocchetta Belbo, dopo aver seguito le indicazioni del navigatore lungo un percorso non adatto al transito dei camion.

Secondo quanto emerso, il conducente del tir avrebbe imboccato la strada affidandosi alle indicazioni del GPS, trovandosi però su un tratto particolarmente stretto e tortuoso. Durante la manovra il mezzo pesante è finito fuori dalla carreggiata, rimanendo bloccato e rendendo necessario l’intervento di mezzi specializzati per il recupero.

Sul posto sono arrivati tre mezzi della ditta Morellato MTS, specializzati nelle operazioni di soccorso e recupero di veicoli pesanti, che hanno lavorato per riportare il camion in sicurezza sulla strada.

Episodi di questo tipo, purtroppo, non sono più rari nel territorio delle Langhe e del Roero. Sempre più spesso autisti di camion e mezzi pesanti, affidandosi esclusivamente ai navigatori satellitari, vengono indirizzati su strade secondarie o comunali non idonee al traffico di grandi veicoli, caratterizzate da carreggiate strette, curve accentuate e pendenze importanti.