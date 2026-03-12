 / Cronaca

Cronaca | 12 marzo 2026, 10:14

Scontro tra un'auto e un camion rifiuti speciali tra Fossano e Villafalletto

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 184

È stata riaperta al traffico la strada provinciale 184 tra i comuni di Fossano e Villafalletto dove nella mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, si è verificato uno scontro tra un'autovettura e un camion per il trasporto di rifiuti speciali. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti da Cuneo, il personale sanitario del 118 e la Polizia locale fossanese per i rilievi e la gestione del traffico e il soccorso stradale. 

Il conducente dell'auto è stato soccorso dall'équipe sanitaria e trasferito in ospedale per accertamenti. 

AP

