Truffa ai danni di anziani nei centri commerciali: due donne denunciate dalla Polizia a Cuneo

Intervento della Polizia di Stato nei giorni scorsi a Cuneo nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. Nella giornata del 10 marzo, gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di due persone che, all’interno di un centro commerciale, importunavano insistentemente un’anziana intenta a fare acquisti per farsi consegnare del denaro contante.

Ricevuta la segnalazione e una prima descrizione sommaria delle sospette, le pattuglie hanno immediatamente esteso i controlli ai supermercati e ai centri commerciali della zona per individuare le responsabili.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno rintracciato due cittadine comunitarie all’interno di un esercizio commerciale. Le donne erano in possesso di cartelline e documenti apparentemente riconducibili a una presunta associazione senza scopo di lucro, che avrebbe dovuto occuparsi della raccolta fondi per persone con disabilità e per la realizzazione di un centro internazionale destinato a bambini poveri. Con tale pretesto fermavano clienti e passanti chiedendo contributi in denaro.

Gli operatori hanno immediatamente interrotto l’attività, accertando nel corso dei controlli che le due donne risultavano già gravate da numerosi precedenti per fatti analoghi. Accompagnate negli uffici della Questura, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria con le accuse di uso di atto falso, truffa ed esercizio molesto dell’accattonaggio.

Nei loro confronti il Questore di Cuneo ha inoltre emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune per almeno tre anni.

L’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati contro il patrimonio proseguirà anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree commerciali e ai luoghi di maggiore afflusso, frequentati soprattutto da famiglie e persone anziane.