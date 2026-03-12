Avviati gli incontri di educazione civica nelle scuole superiori “Cigna” e “Garelli” di Mondovì con il progetto “VolontariAmo” di A.I.S.P.A.

Ritorna nel Monregalese il ciclo d’incontri di educazione civica “VolontariAmo – Il mondo della Scuola avvicina i ragazzi alle Comunità Territoriali”, rivolto ai ragazzi ed avviato, quest’anno, nelle classi prime dell’Istituto Superiore “Cigna” e “Garelli” di Mondovì.

Il progetto è ideato e promosso dall’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni - A.I.S.P.A. che con la Cooperativa Caracol sta svolgendo i laboratori con i ragazzi in orario curricolare sul tema del volontariato attivo, del “rendersi utili” all’interno della comunità in cui si vive ed incentivare lo stare insieme agli altri in modo costruttivo e “sano”. Gli incontri si svolgono in due fasi: i primi sono di stimolo e confronto, tenuti dagli operatori di Caracol per sensibilizzare al concetto di “comunità” e ciò che la crea con le persone che le gravitano attorno e l’organizzano. Nella seconda parte verranno coinvolti alcuni rappresentanti di associazioni ed enti di volontariato della zona per portare testimonianza e raccontare la loro esperienza diretta, affinché i ragazzi possano vedere calato nella realtà quello su cui hanno riflettuto nel primo incontro.

Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A., spiega: "Siamo contenti di poter riproporre nella zona del monregalese il nostro progetto di educazione civica, che si sta pian piano diffondendo in diverse aree della provincia: l’anno scorso a San Michele e Vicoforte, e da tre anni si svolge anche a Savigliano e suoi paesi limitrofi. È importante per noi continuare a diffondere questa iniziativa: il mondo dei giovani è fondamentale per il futuro di un ente locale e, purtroppo, in moltissimi ambiti si riscontra un aumento del distacco e del disinteressamento dei ragazzi; la difficoltà di riuscire a coinvolgerli all’interno delle iniziative del proprio paese/città è diffusa. Inoltre sono sempre meno i giovani “attivi” negli organismi aggregatori a supporto degli enti locali, quali ad esempio la protezione civile, le proloco, le associazioni di operatori sanitari, dello sport... A.I.S.P.A. ritiene che il volontariato attivo tramite l’associazionismo sia un primo passo per far avvicinare i ragazzi alle dinamiche del proprio territorio e del comune in cui vivono. Questo può porre le basi per uno stimolo ad un servizio più “ampio”, che può sfociare anche nel contesto amministrativo locale, utile ed essenziale per il proseguimento di una Comunità futura." Conclude Gasco: "Vorrei ringraziare sentitamente il Dirigente ed i docenti dell’Istituto Cigna-Garelli per averci accolti nella loro struttura, in particolare i Professori Innocenza Sabella e Cesare Morandini; la Cooperativa Caracol che sta realizzando i laboratori e tutti gli operatori coinvolti; le Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e Cassa di Risparmio di Cuneo per il prezioso supporto".