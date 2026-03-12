Torna IN PRINCIPIO ERA LA CHIMICA - Edizione 2026

Dopo il successo della prima edizione, che lo scorso anno ha fatto registrare il tutto esaurito per tutte e tre le serate, torna a Cuneo il ciclo di divulgazione scientifica “In principio era la chimica – edizione 2026”, organizzato dal Dipartimento di Chimica dell’ITIS "Delpozzo".

L’iniziativa si conferma come un momento di incontro tra scuola, università e territorio, con l’obiettivo di raccontare la scienza in modo accessibile, accurato e coinvolgente.

Tre gli appuntamenti in programma, sempre alle ore 20:30 presso l’ITIS "Delpozzo" (Corso De Gasperi 30, Cuneo).

Il 27 marzo il Prof. Matteo Leone, docente di Didattica e Storia della Fisica presso l’Università di Torino, direttore del Museo di Fisica della stessa Università ed editor-in-chief della rivista internazionale European Physical Journal H, proporrà una riflessione sul centenario della fisica quantistica, intrecciando prospettive storiche e filosofiche.

Il 17 aprile sarà la volta del Prof. Elio Giamello, Professore Emerito al Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, Socio Nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino e Fellow della Academia Europaea di Londra, che guiderà il pubblico alla scoperta degli elementi “a rischio” della tavola periodica, tra ricerca scientifica e implicazioni per la società contemporanea.

Chiuderà il ciclo, il 22 maggio, il Prof. Marco Blangetti, diplomato perito chimico all’ITIS M.Delpozzo di Cuneo e attualmente Professore Associato in Chimica Organica presso l’Università degli Studi di Torino, con l’incontro “Atomi e molecole per la salute”, un viaggio nella chimica organica tra sostanze naturali, nuovi farmaci, diagnostica e intelligenza artificiale, per comprendere come la chimica rappresenti al tempo stesso linguaggio della vita e motore dell’innovazione terapeutica.

Gli incontri sono a ingresso gratuito con prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite https://inprincipioeralachimica-2026.eventbrite.com

L’invito è rivolto a studenti, famiglie e a tutti i cittadini curiosi di avvicinarsi alla cultura scientifica attraverso il dialogo con protagonisti della ricerca e della divulgazione.