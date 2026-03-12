Le 5 migliori agenzie in Europa per l'orientamento ai percorsi universitari all’estero

Scegliere di frequentare l'università fuori dai confini nazionali è una decisione che va ben oltre il semplice viaggio studio. Se per imparare una lingua basta un biglietto aereo e una buona scuola, iscriversi a un corso di laurea (Bachelor) o a un Master all'estero richiede una strategia complessa. Bisogna confrontarsi con sistemi accademici differenti, test d'ingresso selettivi, lettere motivazionali e procedure di visto stringenti.

In questo scenario, il "fai da te" rischia di trasformarsi in un incubo burocratico. Per questo motivo, molti studenti europei scelgono di affidarsi a organizzazioni specializzate nel placement universitario. Queste realtà non vendono pacchetti turistici, ma offrono consulenza di carriera accademica. Di seguito, una selezione delle realtà più qualificate operanti in Europa per chi punta al titolo di studio internazionale.

LAE Educazione Internazionale

Mentre molte agenzie si concentrano genericamente sui viaggi, esistono realtà che hanno fatto della consulenza universitaria pura il loro core business. Per chi ambisce a frequentare atenei in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito o Stati Uniti, LAE Educazione Internazionale rappresenta una risorsa strategica fondamentale. Il loro approccio si distingue per essere totalmente focalizzato sull'istruzione superiore (lauree triennali, magistrali e dottorati) e per il modello economico a favore dello studente: essendo rappresentanti ufficiali di svariati atenei, offrono un supporto completo e gratuito per la gestione delle domande di ammissione e dei visti, eliminando i costi di agenzia che spesso gravano sulle famiglie.

IDP Education

Gigante indiscusso del settore, questa organizzazione è nata in Australia ma ha ramificato la sua presenza in tutto il mondo, Italia compresa. La loro reputazione si basa su due pilastri: la comproprietà del test IELTS (il passaporto linguistico per eccellenza) e una rete di contatti immensa con le istituzioni del mondo anglofono. Si rivolgono principalmente a chi cerca un percorso lineare e strutturato verso le grandi università internazionali, offrendo un servizio che copre ogni aspetto, dalla certificazione della lingua fino all'immatricolazione.

SI-UK (Study in UK)

Con la Brexit che ha complicato le dinamiche di accesso per gli studenti continentali, avere un esperto dedicato esclusivamente al Regno Unito è diventato cruciale. Questa agenzia si occupa specificamente del sistema UCAS (il portale centralizzato per le ammissioni britanniche). La loro forza sta nella verticalità: conoscono ogni dettaglio delle università inglesi, scozzesi e gallesi, aiutando i candidati a districarsi tra "Personal Statements" e scadenze rigide, un aiuto prezioso per chi punta a istituzioni prestigiose come quelle del Russell Group.

Kaplan International Pathways

L'accesso diretto a un'università straniera non è sempre possibile, magari perché il diploma di maturità non è perfettamente convertibile o perché il livello di inglese non è ancora accademico. In questi casi interviene Kaplan, che ha perfezionato il concetto di "anno di fondazione" o Pathway. I loro programmi permettono agli studenti di frequentare corsi preparatori direttamente nei campus universitari partner, colmando il divario formativo e garantendo, al superamento dell'anno, l'accesso diretto al corso di laurea desiderato.

Eunicas

Questa realtà ha intercettato un bisogno crescente tra gli studenti europei: studiare in inglese, ma restando in Unione Europea e a costi contenuti. Eunicas è specializzata nel mappare e proporre corsi di laurea tenuti in lingua inglese in università statali di paesi come Olanda, Danimarca o Svezia, ma anche in destinazioni meno ovvie. È l'opzione ideale per chi cerca un'istruzione internazionale di alto livello senza dover affrontare le rette spesso proibitive del sistema americano o britannico, sfruttando i vantaggi della cittadinanza europea.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa si intende per "Foundation Year"?

Il Foundation Year è un anno preparatorio, spesso obbligatorio per gli studenti internazionali che provengono da sistemi scolastici con 12 anni di scolarità (mentre alcuni sistemi, come quello britannico, ne prevedono 13). Serve a colmare le lacune accademiche e linguistiche prima di iniziare il primo anno di università vero e proprio.

È possibile ottenere borse di studio tramite queste agenzie?

Le agenzie di orientamento non erogano borse di studio direttamente (salvo rare eccezioni), ma sono fondamentali per individuarle. I consulenti conoscono quali università offrono riduzioni per merito o scholarships per studenti internazionali e possono guidare il candidato nella stesura della domanda per massimizzare le possibilità di ottenerle.

Il servizio di consulenza garantisce l'ammissione?

Nessuna agenzia seria può garantire l'ammissione al 100%, poiché la decisione finale spetta sempre all'università basandosi sui voti e sul profilo del candidato. Tuttavia, il supporto di un esperto aumenta drasticamente le probabilità di successo, poiché assicura che la domanda sia presentata in modo impeccabile, nei tempi giusti e completa di tutta la documentazione richiesta per valorizzare al meglio il profilo dello studente.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.