A Cortemilia Luca De Antonis nell'incontro “Camminare per imparare a LEGGERE la terra”

Venerdì 20 marzo, dalle 18 alle 19, la nona edizione della rassegna “Saper leggere e scrivere” ospita alla Biblioteca Civica Michele Ferrero di Cortemilia l’incontro “Camminare per imparare a LEGGERE la terra”, a cura di Luca De Antonis, ingegnere ambientale e funzionario della Regione Piemonte.

L’appuntamento, sesto del ciclo, affronta il dissesto idrogeologico su versanti collinari e montani, combinando ricerche scientifiche con l’osservazione diretta del territorio. De Antonis, coautore di manuali regionali su frane, erosioni e tecniche naturalistiche, illustrerà cause, prevenzione e ripristino dei versanti attraverso casi reali della Piemonte, sottolineando l’equilibrio come principio base.

Pluridecennale esperto di viaggi e vita in cascina, l’intervento è pensato per cittadini, uffici tecnici e professionisti. Sabato 21 marzo seguirà una camminata dalle 10 da Monteoliveto, guidata dall’esperto per osservare dal vero il territorio dell’Alta Langa (info: animaelanghe@gmail.com, www.animaelanghe.it).

L’iniziativa, sostenuta da Biblioteca Civica, Ecomuseo dei Terrazzamenti, Comune di Cortemilia, Animae Langhe e Sistema Bibliotecario, offre crediti formativi SOFIA agli insegnanti. Ulteriori dettagli: biblioteca@comune.cortemilia.cn.it.