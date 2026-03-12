A Peveragno è in arrivo la 3ª edizione del Memorial Andrea Riba, tra indelebile ricordo e grande solidarietà

Di Andrea Riba resta indelebile il ricordo di quel suo sorriso luminoso, della passione per il lavoro, gli affetti cari e quel grande amore per sua moglie Jessica Pepino.

A Peveragno, giunge quest’anno alla 3ª edizione il Memorial a ricordo del giovane agricoltore morto nell’agosto del 2023 in un incidente stradale, a soli poco più di tre mesi dal matrimonio. Ed è proprio la moglie Jessica, in accordo con l'Associazione di Volontariato Madonna deI Borgato, a voler ricordare suo marito con una giornata che sarà più di tutto gesto concreto: “Solidarietà per gli altri”.

Appuntamento domenica 19 aprile 2026, condividendo il tempo ed il ricordo nel complesso "A la Sousta". Il motto sarà “Insieme per Andrea" e l’occasione sarà finalizzata a raccogliere fondi per sostenere il prezioso operato dell'Associazione Peter Pan, nella semplicità di un pranzo solidale a cura del catering "Il diavolo e l'acqua santa".

Chi è l'Associazione PETER PAN ODV?

È un'organizzazione di volontariato nata a Roma nel 1994 da genitori di bambini malati di cancro per offrire assistenza, accoglienza, alloggio e supporto agli adolescenti malati e alle loro famiglie che arrivano nella capitale per le cure dei propri figli. Quella contro il cancro è una lotta dura e spesso molto lunga e Peter Pan offre ai bambini e alle loro famiglie accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure insieme a tanti servizi che alleviano il percorso delle cure.

L'Associazione è inoltre impegnata nella diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato, nonché nella promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti che lottano contro il cancro. Nel 2004 Peter Pan ODV ha ricevuto la “Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica”.

Allora ecco che a Jessica, moglie e madre, è venuto in mente di trasformare il suo evento in memoria di Andrea in una occasione di amore verso i più piccoli.

L'idea di base è di raccogliere fondi attorno a un buon pasto proponendo un menù a un prezzo definito di € 30,00. Ci sarà la possibilità di scegliere tra un menù a base di carne, uno vegetariano ed un menù bimbi, quest'ultimo differenziato naturalmente in base all'età.

Le prenotazioni dovranno pervenire a Jessica entro il 10 aprile 2026 (Tel. 3397127609) versando un acconto di € 20,00 a persona.

Quella di domenica 19 aprile sarà una giornata di ricordo, dedicata ad Andrea ed a tutto ciò che ancora di lui vive, ma anche di vicinanza e speranza, nel profondo significato che ha la parola “solidarietà”.