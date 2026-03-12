Ad Alba si celebra “La canzone d’autore italiana”

Sabato 21 marzo alle ore 17, nella Sala Maccario del Museo Eusebio, si terrà l’ultimo appuntamento della stagione 2025/2026 della rassegna “Musica in Museo”.

L'Associazione culturale Palcoscenico Performing Arts Center ETS presenta uno spettacolo sulla Canzone d'autore Italiana dagli anni 60 ad oggi.

Domenico Modugno, Mina, Fabrizio De Andrè, Ornella Vanoni sono alcuni esempi che verranno proposti e raccontati da 7 voci soliste e due strumentisti, per un viaggio intenso nella bellezza della nostra storia musicale, con la direzione di Anna Petracca.

Si conclude così la quarta stagione di Musica in Museo che ha registrato il sold out per tutti i sei concerti, facendo conoscere le collezioni museali a nuovi visitatori e offrendo opportunità di intrattenimento musicale di alto livello al pubblico abituale.

Prima del concerto, alle 16,30, è possibile partecipare ad una breve visita guidata ad una delle collezioni museali.

L’ingresso al concerto è gratuito. La prenotazione è consigliata.

Per info e prenotazioni museo@comune.alba.cn.it.

Il Museo civico “Federico Eusebio”

Via Vittorio Emanuele II, 19 - Alba all’interno del Cortile della Maddalena.

Orari di apertura del Museo

dal martedì al venerdì: 15 – 18 | sabato, domenica e festivi: 10 - 13 e 15 - 19







