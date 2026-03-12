Domani parte il Terres Monviso Outdoor Festival con Didattiland

Domani, venerdì 13 marzo, prende il via a Saluzzo la prima giornata del Terres Monviso Outdoor Festival, dedicata a Didattiland, un programma di outdoor education. L’iniziativa prevede attività pratiche e dimostrative rivolte a più di 1500 studenti, con momenti di riflessione sull’inclusione e la disabilità nello sport.
Sabato 14 marzo, alle ore 10:45, presso Il Quartiere in piazza Montebello 1, si terrà la conferenza di inaugurazione con la partecipazione dei giovani del Consiglio dei Giovani ALCOTRA, per un confronto sui temi chiave per il futuro delle aree alpine. L’evento promuove cammini, sapori, attività all’aperto e incontri italo-francesi, valorizzando il turismo montano attraverso il progetto ALCOTRA 2025-2026. Il festival rappresenta un’occasione di incontro per la promozione del territorio.