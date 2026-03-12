Gianmaria Bonino e le Variazioni Goldberg allo Spazio Incontri di Cuneo

Domenica 15 marzo alle 16.30, allo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo, Gianmaria Bonino eseguirà al clavicembalo le Variazioni Goldberg (BWV 988) di Johann Sebastian Bach, composto nel 1741. Il ciclo comprende un’Aria iniziale, 30 variazioni di rara complessità tecnica e contrappuntistica, e il ritorno dell’Aria finale, esplorando le potenzialità espressive dello strumento.

Bonino, diplomato al Conservatorio Verdi di Milano, Lucerna, Genova e Winterthur, ha conquistato il terzo premio alla Bach Society di Washington DC nel 1992 proprio sulle Goldberg. Ha suonato in sale prestigiose come la Bosendorfer-Saal di Vienna e il Conservatorio di Mosca, collaborando con orchestre quali la Filarmonica di Torino e il Teatro alla Scala, e artisti come Andrea Oliva e il Quartetto Atheneum dei Berliner Philharmoniker. Fondatore di Camerata Mistà e Musici di Vivaldi, ha inciso integrali bachiani e chopiniani su strumenti storici.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano, con sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRC, CRT, Banco Azzoaglio e patrocinio del Comune di Cuneo. Info biglietti: incontridautore@yahoo.it o tel. 333 4984128 - 393 3314628.