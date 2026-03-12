Giornate Fai di Primavera a Moretta: itinerari inediti nel Saluzzese

Le Giornate Fai di Primavera portano quest’anno nel Saluzzese un itinerario inedito alla scoperta di Moretta, con tre percorsi che accompagneranno i visitatori tra storia, arte e curiosità del paese della pianura tra Saluzzo e il Po. L’iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, che ogni anno invita a riscoprire luoghi e patrimoni spesso poco conosciuti, farà tappa nel fine settimana del 21 e 22 marzo proprio a Moretta, comune con oltre ottocento anni di storia e ricco di testimonianze culturali.

Il programma dell’iniziativa è stato presentato martedì sera nella sala consiliare del Comune di Moretta, alla presenza dei vertici del Fai con il capo delegazione di Saluzzo Maurizio Sola e la segretaria Tiziana Triberti e dell’amministrazione comunale.

"La cultura – racconta Maurizio Sola, capo delegazione Fai Saluzzo – non è solo tra le ricche mura marchionali della città, ma è diffusa ovunque: nasconde tesori inediti da scoprire, storie mirabolanti e aneddoti curiosi".

Un concetto condiviso anche dal sindaco Gianni Gatti, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio: "Per noi è un onore poter valorizzare, attraverso uno degli eventi culturali più importanti a livello nazionale, il nostro patrimonio. Moretta, come tanti altri comuni medio-piccoli, ha molte storie da raccontare e tante bellezze che devono essere scoperte e valorizzate. È un turismo diverso, tutto da scoprire".

L’organizzazione coinvolge la delegazione Fai di Saluzzo, il gruppo Fai di Savigliano e i giovani volontari dell’associazione, che accompagneranno i visitatori lungo i diversi itinerari predisposti per l’occasione, tra luoghi simbolo del paese e spazi normalmente non accessibili al pubblico.

Il programma dettagliato delle visite e degli itinerari è riportato nel comunicato allegato del Fai Delegazione di Saluzzo