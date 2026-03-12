 / Eventi

Giornate Fai di Primavera a Moretta: itinerari inediti nel Saluzzese

Il 21-22 marzo storia, arte e curiosità del paese tra Saluzzo e il Po: presentazione con Fai Saluzzo e sindaco Gatti per riscoprire tesori nascosti

Palazzo Pignatta

Palazzo Pignatta

Le Giornate Fai di Primavera portano quest’anno nel Saluzzese un itinerario inedito alla scoperta di Moretta, con tre percorsi che accompagneranno i visitatori tra storia, arte e curiosità del paese della pianura tra Saluzzo e il Po. L’iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, che ogni anno invita a riscoprire luoghi e patrimoni spesso poco conosciuti, farà tappa nel fine settimana del 21 e 22 marzo proprio a Moretta, comune con oltre ottocento anni di storia e ricco di testimonianze culturali.

Il programma dell’iniziativa è stato presentato martedì sera nella sala consiliare del Comune di Moretta, alla presenza dei vertici del Fai con il capo delegazione di Saluzzo Maurizio Sola e la segretaria Tiziana Triberti e dell’amministrazione comunale.

"La cultura – racconta Maurizio Sola, capo delegazione Fai Saluzzo – non è solo tra le ricche mura marchionali della città, ma è diffusa ovunque: nasconde tesori inediti da scoprire, storie mirabolanti e aneddoti curiosi".

Un concetto condiviso anche dal sindaco Gianni Gatti, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio: "Per noi è un onore poter valorizzare, attraverso uno degli eventi culturali più importanti a livello nazionale, il nostro patrimonio. Moretta, come tanti altri comuni medio-piccoli, ha molte storie da raccontare e tante bellezze che devono essere scoperte e valorizzate. È un turismo diverso, tutto da scoprire".

L’organizzazione coinvolge la delegazione Fai di Saluzzo, il gruppo Fai di Savigliano e i giovani volontari dell’associazione, che accompagneranno i visitatori lungo i diversi itinerari predisposti per l’occasione, tra luoghi simbolo del paese e spazi normalmente non accessibili al pubblico.

Il programma dettagliato delle visite e degli itinerari è riportato nel comunicato allegato del Fai Delegazione di Saluzzo

