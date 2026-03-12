Industria, Bergesio (Lega): "Transizione 5.0 e iperammortamento, dare risposte certe a imprese che hanno già investito"

“Dobbiamo evitare che le imprese rivolgano all’estero i loro investimenti e dare immediata attuazione alle misure messe in campo: transizione 5.0, credito d'imposta 4.0 e iperammortamento devono garantire alle aziende un afflusso immediato di risorse da poter investire".

Lo ha detto il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività Produttive a palazzo Madama, durante il Question Time con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

"Ringraziamo il Governo per le azioni in campo: da parte del Parlamento e del Gruppo della Lega c’è piena disponibilità a collaborare per individuare soluzioni concrete che non lascino indietro chi ha scommesso sulla modernizzazione dei processi produttivi", ha rimarcato il senatore piemontese, spiegando che: “molte realtà, soprattutto piccole e medie, industriali, artigianali e agricole, hanno già avviato investimenti e presentato progetti tecnicamente ammissibili sulla base delle regole vigenti. Hanno sostenuto costi e creduto nella transizione tecnologica del Paese: è un dovere delle istituzioni fornire risposte chiare e tempi certi. Pur consapevoli dei vincoli di bilancio, crediamo che vadano valutate tutte le strade possibili, anche attraverso misure alternative o integrative rispetto al credito d’imposta 5.0".

"L'Italia - ha concluso Bergesio - ha bisogno di regole stabili e di proseguire con determinazione il percorso di innovazione intrapreso".