Caccia all’Impronta Elettrica: gli studenti di Elettrotecnica incontrano l'Innovazione

Il 25 febbraio, le classi quarte Elettrotecnica dell’ITIS Delpozzo hanno vissuto una mattinata all’insegna della tecnologia e della sostenibilità. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di incontrare i due ingegneri creatori della startup MIDORI srl, un’eccellenza nel campo dell'efficienza energetica, per scoprire come l'intelligenza artificiale stia rivoluzionando il settore elettrico.

Ogni elettrodomestico ha un "DNA"

Il concetto centrale dell'incontro è stato quello di "impronta elettrica". Proprio come ogni persona ha impronte digitali uniche, i due esperti hanno spiegato che ogni elettrodomestico — dal frigorifero al forno a microonde — assorbe potenza con caratteristiche specifiche durante il suo funzionamento.

Grazie a un innovativo dispositivo hardware sviluppato dalla startup, è possibile "ascoltare" il flusso di energia di un'intera abitazione e distinguere i singoli dispositivi in funzione. Per i futuri periti elettrotecnici, è stato un esempio concreto di come la gestione dell'energia stia passando dalla semplice fornitura alla diagnostica avanzata.

Il potere dei dati: Machine Learning e Risparmio

La vera magia avviene però dietro le quinte. Attraverso algoritmi proprietari la soluzione di MIDORI trasforma i dati grezzi sull'energia in informazioni chiare e fruibili.

Monitoraggio in tempo reale: sapere esattamente quanto consuma ogni apparecchio.

sapere esattamente quanto consuma ogni apparecchio. Analisi dei comportamenti: capire come e quando viene usata l'energia.

capire come e quando viene usata l'energia. Ottimizzazione: ricevere suggerimenti mirati per ridurre gli sprechi.

Un futuro Green e Digitale

In un momento storico in cui l'ambiente e i costi dell'energia sono temi cruciali, l'incontro ha mostrato alla quarta elettrotecnica che il loro percorso di studi è il cuore pulsante della transizione ecologica. Gli studenti hanno compreso che essere un tecnico oggi significa saper integrare l'elettrotecnica tradizionale con l'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale.

"La sfida è rendere l’energia intelligente."

Questa esperienza ha fornito ai ragazzi strumenti preziosi per immaginare la loro futura carriera in un mercato del lavoro sempre più orientato all'efficienza e all'innovazione tecnologica.