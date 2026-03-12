 / Sport

Sport | 12 marzo 2026, 12:38

PALLAPUGNO / Pubblicato il calendario della regular season di Serie A, si parte sabato 18 aprile

Venerdì 7 agosto la chiusura della prima fase del torneo

L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario della prima fase del campionato di Serie A Banca d'Alba.

Si parte sabato 18 aprile, chiusura della regular season venerdì 7 agosto.

LA PRIMA GIORNATA

Sabato 18 aprile ore 15 a Monticello: IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva
Sabato 18 aprile ore 15 a Dolcedo: Olivieri Opere Edili Dolcedo-Roero Isolamenti Canalese
Sabato 18 aprile ore 15 a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Gottasecca
Sabato 18 aprile ore 15 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole
Domenica 19 aprile ore 15 ad Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese
Domenica 19 aprile ore 15 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio

In allegato il calendario completo

Files:
 Pallapugno SERIE A - Calendario ufficiale a.s. 2026 (122 kB)

