PALLAPUGNO / Pubblicato il calendario della regular season di Serie A, si parte sabato 18 aprile

L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario della prima fase del campionato di Serie A Banca d'Alba.
Si parte sabato 18 aprile, chiusura della regular season venerdì 7 agosto.
LA PRIMA GIORNATA
Sabato 18 aprile ore 15 a Monticello: IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva
Sabato 18 aprile ore 15 a Dolcedo: Olivieri Opere Edili Dolcedo-Roero Isolamenti Canalese
Sabato 18 aprile ore 15 a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Gottasecca
Sabato 18 aprile ore 15 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole
Domenica 19 aprile ore 15 ad Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese
Domenica 19 aprile ore 15 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio
In allegato il calendario completo