Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt

(Adnkronos) - Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Grandine a Roma sud e sul litorale.

La pioggia intensa è arrivata nel giro di pochi minuti, trasformando alcune strade in veri e propri fiumi e rallentando il traffico.

Il maltempo era stato previsto dalle autorità meteorologiche, che avevano diramato l'allerta gialla da stamattina per le successive 12-18 ore per il Lazio con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

﻿