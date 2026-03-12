 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 12 marzo 2026, 09:07

Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt

Grandine a Roma sud e sul litorale: strade allagate e traffico in tilt

(Adnkronos) - Un violento temporale si è abbattuto oggi, giovedì 12 marzo, su Roma, dove una improvvisa bomba d’acqua ha colpito diversi quartieri della capitale causando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione. Grandine a Roma sud e sul litorale. 

La pioggia intensa è arrivata nel giro di pochi minuti, trasformando alcune strade in veri e propri fiumi e rallentando il traffico.  

Il maltempo era stato in parte previsto dalle autorità meteorologiche, che avevano segnalato per il Lazio precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con possibili raffiche di vento e locali grandinate. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium