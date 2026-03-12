Oscar, Fbi segnala possibile minaccia droni iraniani: sicurezza rafforzata per la cerimonia

(Adnkronos) - Gli organizzatori degli Academy Award hanno rafforzato la sicurezza della cerimonia degli Oscar, che si terrà domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, dopo che l'Fbi ha segnalato alle forze dell'ordine californiane della possibilità di un attacco da parte dell’Iran, in risposta alle azioni militari statunitensi lanciando droni verso la costa occidentale.

Mentre Hollywood srotola il tappeto rosso alla presenza del conduttore della cerimonia Conan O'Brien, il team creativo della 98esima edizione in occasione di una conferenza stampa ha risposto ad una domanda sulla sicurezza: "Credo che in questo show abbiamo una delle migliori squadre del settore in ogni ambito e questo vale anche per la sicurezza. Ogni anno monitoriamo ciò che accade nel mondo. Abbiamo il supporto dell’Fbi e del Lapd, ed è una collaborazione molto stretta". La cerimonia "deve funzionare come un orologio, ma vogliamo che chiunque partecipi - dai candidati al pubblico dietro le transenne - si senta al sicuro, protetto e accolto. È nostro compito, come team di produzione, garantire che questo si traduca in realtà. Abbiamo un rapporto molto solido con le autorità, è una responsabilità che non prendiamo alla leggera".

Oggi è previsto un walkthrough (ovvero il ripasso del protocollo) del red carpet con gli addetti stampa e i rappresentanti degli Studios.