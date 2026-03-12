 / 



Roma, operai trovano ossa umane durante lavori di ristrutturazione in un locale a Ostiense

(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, ossa umane sono state trovate lunedì mattina da alcuni operai impegnati nei lavori di ritrutturazione di un locale in via delle Sette Chiese, in zona Ostiense a Roma. Secondo il medico legale, intervenuto sul posto insieme ai poliziotti della Scientifica impegnati per i rilievi, la morte risalirebbe a diversi anni fa. L'intera area è stata sequestrata e le ossa messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti. (di Silvia Mancinelli) 

 

