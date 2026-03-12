Tufarelli: "La scommessa è il rafforzamento dell’Unione Europea"

(Adnkronos) -

“Oggi la scommessa è il rafforzamento dell’Unione Europea. In 57 anni ci siamo allargati da 6 a 27 Paesi, tutti con storie personali importanti. Una delle soluzioni possibili per raggiungere questo risultato è il sistema delle cooperazioni rafforzate” che permette ad almeno nove Stati membri di procedere con una maggiore integrazione o cooperazione in settori specifici, se l'unanimità non è raggiungibile “così che su specifici obiettivi alcuni Stati possano guidare gli altri”. Queste le parole di Francesco Tufarelli, direttore generale presso Presidenza del Consiglio dei Ministri partecipando al panel “Infrastrutture, digitalizzazione e occupazione verso un Paese più forte e moderno” ospitato a LetExpo, la manifestazione fieristica punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere e promossa da Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile.

“Un’altra scommessa – prosegue Tufarelli – continuare ad allargare l’Unione. Perché se da una parte questo può comportare un aumento dei problemi, dall’altra siamo troppo piccoli in questo momento per affrontare le altre potenze”.

“Gli obiettivi diventano un mercato unico e più ampio, un allargamento e uno sviluppo importante della logistica e della tutela delle infrastrutture” conclude.