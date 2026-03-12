Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un'auto si è lanciata contro il complesso

(Adnkronos) - Una sparatoria è in corso all'interno della la sinagoga Temple Israel

a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato. L'Fbi si è recata presso la sinagoga per gestire ''insieme ai partner'' la sparatoria e il direttore dell'Fbi Kash Patel ha spiegato su 'X' che oltre a un uomo armato ci sarebbe un'auto che si è lanciata contro la sinagoga.

Video che circolano sui social mostrano decine di veicoli della polizia che hanno circondato il complesso ebraico. La polizia di West Bloomfield, l'ufficio dello sceriffo della contea di Oakland e la polizia di stato del Michigan sono sul posto. Il personale di emergenza sta lavorando per sgomberare il 'Tempio' mentre si vede del fumo che esce dalla struttura.

La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di "adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio".