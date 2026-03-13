Cartignano porta il progetto di videosorveglianza al Comitato provinciale per la sicurezza: telecamere in arrivo in Valle Maira

Giovedì 12 marzo, alle ore 12.15, si è tenuta presso la sede della Prefettura di Cuneo la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Mariano Savastano e dalla viceprefetto Lorella Masoero. Erano presenti la questore Rosanna Minucci, il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei Carabinieri, il maggiore Elisa Viterale, comandante del Gruppo Cuneo della Guardia di Finanza, il sindaco di Cartignano Francesco Cioffi, presidente dell'Unione Montana Valle Maira, e la segretaria comunale Roberta Rabino.

Durante l'incontro è stato presentato il progetto di videosorveglianza attualmente in fase di realizzazione nel Comune di Cartignano, con l'installazione di telecamere in posizioni strategiche per il controllo del territorio. Nello specifico, l'intervento prevede l'attivazione di una telecamera di contesto su piazza Paschero, una telecamera per la rilevazione targhe sulla strada che porta verso l'area camper con il salone polivalente e una telecamera sulla strada provinciale vicino all'ufficio postale.

Piacevolmente soddisfatto il sindaco Cioffi: "Sedersi di fronte al Comitato provinciale e poter presentare il progetto è stata una bella soddisfazione. Soprattutto grazie a Sua Eccellenza il Prefetto che, dopo avermi messo a mio agio e dato la parola, ha dimostrato positivo interesse per il progetto, rimarcato anche dagli altri componenti presenti. Per i piccoli Comuni progetti di questo tipo sono fonte di grande soddisfazione, ancor più essendo realizzati grazie all'impegno del personale interno, avendo Cartignano un unico dipendente, con tecnico e segretario comunale a scavalco. Un doveroso ringraziamento va alla dottoressa Roberta Rabino, al geom. Roberto Garnero e all'impiegata Federica Chiocchia, che ogni giorno sono di grande supporto".

Il sindaco sottolinea inoltre che l'intento è quello di garantire maggiore sicurezza e controllo del territorio, in ottica di prevenzione dei reati e di tutela dei cittadini e del patrimonio comunale. Il progetto è stato accolto positivamente anche dai comandanti delle stazioni dei Carabinieri di Dronero e San Damiano Macra, che auspicano di ricevere un supporto concreto al loro lavoro quotidiano. Il sistema di videosorveglianza, infatti, non avrà ricadute esclusivamente sul territorio di Cartignano, ma potrà rivelarsi utile anche per i controlli sul transito veicolare lungo la provinciale di valle.