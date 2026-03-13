Cavallerleone riceve i fondi per la messa in sicurezza dell’ex cascina di proprietà del Comune

Il Comune di Cavallerleone ha ottenuto un finanziamento nell’ambito delle Aree territoriali omogenee del Piemonte, grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc), destinato alla messa in sicurezza di un edificio di proprietà comunale noto come ‘ex cascina’.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 115.787 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 12.666 euro, per interventi mirati alla sicurezza e alla conservazione della struttura.

Presenti alla sottoscrizione, che si è tenuta nella chiesa di san Gregorio a Cherasco, Comune capofila per le aree Roero, Pianura cuneese, Terre del Monviso, oltre al sindaco di Cavallerleone Marcellino Peretti, il presidente della Regione Alberto Cirio, il vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, gli assessori regionali Gian Luca Vignale e Marco Gallo, con il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Secondo quanto indicato nella relazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, l’intervento riguarderà la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo di parte della copertura del fabbricato comunale ‘ex cascina’. In particolare si interverrà sulla porzione di tetto dell’edificio per garantirne la stabilità e prevenire ulteriori deterioramenti della struttura.

“Questo finanziamento è legato ai fondi Fsc 2023-2027, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – spiega il sindaco Marcellino Peretti – per il nostro Comune rappresenta un’opportunità concreta per intervenire su un immobile che necessita di lavori di manutenzione e messa in sicurezza.

I lavori comprendono anche la pulizia della parte di fienile superiore dal guano dei colombi. Con fondi del Comune dovremmo riuscire a installare anche dei pannelli fotovoltaici sul tetto”.

L’operazione rientra quindi nel più ampio programma regionale di sostegno allo sviluppo dei territori piemontesi e consentirà all’amministrazione comunale di mettere in sicurezza un immobile pubblico, preservandolo in vista di possibili future valorizzazioni.