Il chiosco del Parco Parri è già in vendita, il gestore: "Scelte personali, nessuna polemica"

Il chiosco/bar del Parco Parri di Cuneo è in vendita. O, meglio, lo sono tutte le attrezzature, perché la struttura è di proprietà del Comune, affidata in gestione con un bando pubblicato a gennaio 2022, che prevedeva una durata di concessione di 12 anni, per un costo di 6 mila euro annui.

All'epoca era pervenuta una sola offerta. Lo aveva preso in gestione Andrea Armando. Ora, dopo circa tre anni, sta cercando qualcuno che gli subentri e ha quindi deciso di mettere in vendita gli arredi e le attrezzature. La struttura, come previsto dal bando, gli era stata infatti consegnata “grezza”. Aveva dovuto provvedere lui alle finiture e agli arredi.

Vende perché, come spiega al telefono, "Il tempo da dedicare a questo progetto si è chiuso. Voglio concentrarmi su altre attività imprenditoriali".

Ci tiene a sottolineare che non c'è alcuna polemica con l'amministrazione né alcun retroscena.

Altri piani di vita. E anche la consapevolezza che la gestione di una struttura di quel tipo richieda forse una famiglia, che segua l'attività in ogni suo aspetto.

L'impegno richiesto è tanto: apertura per almeno 200 giorni annui, nel periodo marzo/ottobre, l'organizzazione di almeno 5 eventi annui di rilievo significativo “al fine di valorizzare l’area e la realizzazione di un angolo con funzioni di punto informativo turistico della Città e del Parco Fluviale Gesso e Stura. A carico del gestore anche la pulizia dei servizi igienici, a disposizione dei fruitori del parco durante le ore di apertura dell’esercizio, anche se non clienti.

"Per ora terrò aperto, anche se con orari ridotti. Spero che prima dell'estate qualche acquirente si faccia avanti, perché durante la bella stagione si lavora molto bene. E spero che chiunque arriverà, saprà gestirlo meglio di come ho potuto fare io. Chi fosse interessato, può rivolgersi all'Agenzia Teorema di Cuneo".