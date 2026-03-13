Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco nel Cuneese: incidenti, incendio e fuga di gas

Mattinata e primo pomeriggio intensi per i vigili del fuoco della provincia di Cuneo, impegnati in diversi interventi tra Monregalese e Saluzzese per incidenti stradali, un principio d’incendio, una segnalazione di fuga di gas e un furgone andato a fuoco.

Il primo intervento è stato registrato alle 8.13 nella frazione San Quintino del Comune di Mondovì, in strada San Quintino 51, per un incidente che ha coinvolto due auto. L’allarme è stato lanciato da una persona che ha assistito allo scontro dalla propria abitazione. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri, oltre alla squadra dei vigili del fuoco di Mondovì, rientrata in sede alle 9.07. La viabilità è rimasta garantita almeno su un senso di marcia.

Alle 11.57 i vigili del fuoco di Mondovì sono intervenuti a Roccaforte Mondovì, in via Baravalle, per un principio di incendio a un'autorimessa adibita a legnaia e ricovero altri suppellettili in un’abitazione su due piani. A dare l’allarme è stata una vicina di casa della proprietaria. L’intervento tempestivo ha consentito di risolvere rapidamente la situazione. Non si sono registrate conseguenze per le persone, ma è stato necessario disattivare l’impianto elettrico compromesso, che dovrà essere ripristinato da un tecnico.

Alle 12.24 un altro intervento per incidente stradale ha interessato Saluzzo, sulla SP29 in direzione Pinerolo, al bivio per Cardè. Un mezzo dei rifiuti urbani, autonomamente, è finito in un canale di scolo e il conducente non riusciva a uscire dal veicolo. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo.

Pochi minuti dopo, alle 12.25, una segnalazione di fuga di gas è arrivata da Villar San Costanzo, frazione La Morra, in via Fratelli Chiappello, da parte di un passante. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo. La situazione è risultata però collegata alla sostituzione di un bombolone di Gpl da parte di una ditta: durante le operazioni di dismissione del serbatoio, inutilizzato da quattro anni, era in corso la bonifica con lo svuotamento e la combustione del gas residuo, operazione che ha provocato l’odore avvertito nell’aria.

Infine, alle 13.03, intervento a Montaldo di Mondovì in piazza Biglia Giuseppe per un furgone in fiamme. Il mezzo, adibito al trasporto di formaggi ma al momento vuoto, ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente, accortosi del fumo, si è fermato ed è uscito dal veicolo, rimanendo illeso. L’incendio ha coinvolto anche mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì, con operazioni di spegnimento ancora in corso al momento della segnalazione. Nessuna persona risulta ferita.