Fine settimana di maltempo sulla Granda: in arrivo 24 ore di intense precipitazioni

Oggi bella giornata primaverile, ma da domani, per circa 24-36 ore, una intensa perturbazione atlantica scaricherà pioggia quasi ovunque e neve fino a quote medio-basse sulle Alpi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 13 marzo

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest, con prime deboli precipitazioni sull'alto Piemonte.

Temperature massime comprese tra 15 e 17 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Domani sabato 14 e domenica 15 marzo

Cielo molto nuvoloso o coperto fino a domenica mattina, poi dal pomeriggio schiarite sempre più ampie a partire da est. Precipitazioni già domani mattina sulle Alpi, in estensione a tutto il nordovest con parziale esclusione dell'estremo levante ligure. Nevicate su tutto l'arco alpino con quota neve variabile tra un minimo di 600 a 1200 m, a seconda dell'intensità delle precipitazioni. In ogni caso oltre i 1000 m ci saranno accumuli abbondanti fino a un metro su Alpi settentrionali, e in parte su Alpi marittime, altrove meno accumuli ma comunque di un certo rilievo.

Gli accumuli di pioggia più rilevanti saranno su pianure settentrionali tra torinese e novarese, e sulla Liguria centrale, dove si raggiungeranno valori oltre i 100 mm causa anche temporali. Esaurimento dei fenomeni più estesi a partire da domenica mattina da est.

Temperature in calo anche per l'arrivo di aria più fresca assieme alla perturbazione, con poca escursione diurna domani, e in leggero aumento sabato. Valori massimi in pianura e sulle coste tra 10 e 13 °C, minime tra 2 e 9 °C.

Venti da moderati a forti meridionali o scirocco su levante ligure e Appennino, moderati nord orientali su ponente ligure domenica. Altrove deboli o localmente moderati meridionali, in particolare su pianure più orientali.

Da lunedì 16 marzo

La settimana inizierà con bel tempo, ma con temperature di nuovo in leggero calo per l'ingresso di aria più fresca da est a partire da mercoledì.

