"Empatia selettiva": ad Alba Roberto De Vogli presenta il suo libro sul genocidio di Gaza e i doppi standard morali dell'Occidente

Venerdì 20 marzo, dalle 18.30 alle 20.30, in Sala Vittorio Riolfo, nel complesso della Maddalena ad Alba, Roberto De Vogli, professore di Salute globale e Psicologia del potere all'Università di Padova, presenterà il suo libro "Empatia selettiva: perché l'Occidente è rimasto a lungo indifferente al genocidio di Gaza".

Il prof. De Vogli è conosciuto a livello internazionale e le sue ricerche sono apparse su "Nature", "The Lancet" e "British Medical Journal".

In questo suo ultimo libro ci porta nel cuore della più grande crisi morale del nostro tempo: attraverso una combinazione di critica politica, ricerca psicologica e salute globale, testimonianze inquietanti e fatti nascosti, mette a nudo i doppi standard morali di leader, giornalisti e intellettuali mainstream.

Il libro svela una società che riserva compassione solo a determinate vittime, ignorandone altre. Gaza è diventata uno specchio, una cartina di tornasole, un punto cieco morale nell'occhio occidentale. La nostra civiltà sopravvivrà a questa crisi di umanità?

De Vogli sfida le narrazioni prevalenti e invoca una nuova solidarietà basata sull'empatia universale, la giustizia sociale e la decolonizzazione emotiva.

L'evento è organizzato da Rete Cuneese per la Palestina in collaborazione con la libreria Milton di Alba.