Incontro sulla fiscalità dei circoli Acli a Fossano

Si è svolto lunedì 9 marzo, presso il Centro Salesiano di Fossano, in via San Francesco 15, un importante incontro a cui hanno partecipato una novantina fra presidenti, membri di direttivi e soci volontari Acli, con al centro la gestione fiscale dei circoli Acli.

Organizzato dalla segreteria delle Acli di Cuneo e fortemente voluto dal presidente Elio Lingua, l’incontro a carattere formativo e informativo, ha visto la partecipazione del dottore commercialista Paolo Giordano (vicepresidente vicario delle Acli cuneesi), che, in qualità di esperto fiscale anche nel Terzo Settore, ha spiegato il funzionamento di un’associazione, partendo dalla sua costituzione, fino alla riforma portata avanti dal DLGS 117 del 2017. In particolare, Giordano si è soffermato sul significato di 'aps' (associazione di promozione sociale), nelle definizioni fiscali e di comportamento, e su quali sono state le novità normative degli ultimi anni, soprattutto quelle introdotte dal Governo a partire dal 1à gennaio 2026. Il tutto, mirato anche alla tutela dei dirigenti Acli.

I concetti teorici sono stati tradotti in comportamenti concreti, dalla coordinatrice dell’Ufficio Contabilità e Circoli Milena Caraglio, che ha esplicitato, con esempi pratici, come ci si deve comportare per fatturazioni elettroniche, rendicontazioni periodiche e fornitura dati.

È intervenuto anche Marco Dalmasso, coordinatore dell’ufficio organizzazione e segreteria provinciale, per il punto di vista gestionale dell’associazione, sottolineando l’importanza dei verbali dei consigli direttivi, della tenuta del registro dei volontari e delle modalità con cui effettuare le raccolte fondi.

Le Acli si basano molto sul lavoro dei volontari ed è importante comprendere l’impatto e la quantificazione dell’operato volontario.

Il presidente delle Acli provinciali cuneesi, Elio Lingua, ha ringraziato don Fabrizio Mondino, direttore della scuola salesiana, per l’ospitalità, e tutti i presidenti di circolo che con passione, disponibilità, impegno e responsabilità, seguono come volontari i loro circoli; inoltre ha ringraziato i relatori: Giordano, Caraglio, Dalmasso e tutti i loro collaboratori: Maura Orsi, Cristina Tallone, Francesco Garnero, Chiara Riggio, Manuela Amato, Nicoletta Pellegrino e Luca Carbone.

“La presenza di un circolo significa, per la comunità, la possibilità di stare insieme – ha detto Lingua – stabilire buone relazioni, affrontare i problemi e dare delle risposte. Ringrazio di cuore, anche a nome della Presidenza provinciale, ogni persona che ha dedicato tempo e passione per la comunità”. Inoltre ha ricordato l’importanza dei festeggiamenti patronali e la doverosa attenzione alle comunicazioni con la SIAE, incaricata delle mappature circa spettacoli e tele-radio diffusioni.

Rimarcando altresì la necessità di operare, durante gli eventi, sempre con la massima attenzione alla sicurezza, il presidente Lingua ha annunciato un prossimo incontro sul tema, specificatamente dedicato ai circoli Acli, con la partecipazione di tecnici specializzati di settore.

La riunione, a carattere gratuito, a sottolineare l’impegno istituzionale dell’associazione, ha avuto un riscontro davvero positivo, ha chiarito i dubbi e fornito utili indicazioni per la gestione economico-fiscale dei numerosi circoli Acli della provincia di Cuneo.