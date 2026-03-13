Resistenza cuneese: memorie e storia a Sommariva del Bosco

L’Associazione culturale Ripa Nemoris ODV di Sommariva del Bosco organizza venerdì 20 marzo alle 21, presso la Sala Conferenze G. Borri (Viale Scuole 11), l’incontro “La Resistenza in Provincia di Cuneo: storia e memorie”.
L’evento valorizza “la memoria storica come strumento di consapevolezza civile”, ripercorrendo fatti e protagonisti della Resistenza al nazifascismo – una delle esperienze più significative a livello nazionale.
Relatore il professor Sergio Soave, già docente di Storia contemporanea all’Università di Torino, parlamentare, sindaco di Savigliano e presidente dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.
Iniziativa parte del progetto “I luoghi della Memoria, un antidoto alla memoria fragile”, sostenuto dalla Fondazione CRT, che proseguirà con focus sul delitto Matteotti e il referendum del 2 giugno 1946.
Ingresso libero, aperto a cittadini e scuole.