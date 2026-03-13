Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026, porta «Per sempre sì» all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere: unica tappa piemontese del suo tour estivo

Un altro fantastico artista si aggiunge allo straordinario parterre musicale di Anima Festival 2026: martedì 21 luglio, a salire sul palco dell’Anfiteatro dell’Anima di Cervere sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci.

Reduce dal trionfo all’Ariston con il brano “Per sempre sì”, Sal Da Vinci inaugura la sua nuova stagione dal vivo con il tour estivo 2026, che prenderà il via il 18 luglio all’Arena della Regina di Cattolica e attraverserà l’Italia toccando festival e arene tra i più importanti della stagione. Cervere sarà l’unica tappa in Piemonte della tournée.

Lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che intreccia i brani più amati della carriera dell’artista con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico, offrendo uno show costruito per esaltare la dimensione live e la forte intensità interpretativa che da sempre contraddistingue Sal Da Vinci.

La vittoria a Sanremo ha segnato una tappa decisiva nel percorso dell’artista, confermandone la capacità di unire tradizione melodica, sensibilità contemporanea e grande forza emotiva. Con “Per sempre sì” rappresenterà inoltre l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna.

Il successo del brano continua anche sulle piattaforme digitali: il video ufficiale di “Per sempre sì” ha già superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre “Rossetto e caffè” ha oltrepassato quota 125 milioni di visualizzazioni, contribuendo a consolidare una popolarità che conta centinaia di milioni di streaming complessivi.

La prevendita dei biglietti per il concerto di Cervere partirà in esclusiva su TicketOne per cinque giorni da venerdì 13 marzo alle ore 14, mentre la vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti autorizzati prenderà il via mercoledì 18 marzo alle ore 11.

L’appuntamento con Sal Da Vinci si inserisce in un cartellone 2026 particolarmente ricco, con cui Anima Festival celebra il proprio decennale.

Il programma prenderà il via venerdì 10 luglio con Emma Marrone, attesa per l’unica data piemontese del suo tour estivo in modalità “tutti in piedi”. Domenica 12 luglio sarà la volta di Madame con il “Madame Tour Estate 2026”, mentre giovedì 16 luglio salirà sul palco Serena Brancale.

Sabato 18 luglio tornerà all’Anfiteatro dell’Anima Luca Carboni con il tour “RIO ARI O”, a nove anni dalla sua precedente esibizione a Cervere, seguito, martedì 21 luglio, da Sal Da Vinci.

Il decennale della manifestazione vivrà poi un momento speciale a settembre con un vero e proprio evento nell’evento: giovedì 3 settembre arriverà Riccardo Cocciante con “Io… Riccardo Cocciante nel 2026”, unica data nel Nordovest nell’anno che coincide con l’ottantesimo compleanno dell’artista.

Sabato 5 settembre sarà invece protagonista Claudio Baglioni con “GrandTour La vita è adesso”, progetto celebrativo per i quarant’anni dello storico album La vita è adesso, il sogno è sempre.

"Anima Festival è il risultato di un cammino costruito negli anni insieme al pubblico e agli sponsor che hanno creduto nel progetto – sottolinea Ivan Chiarlo, patron della manifestazione insieme alla sorella Natascia –. Grazie a questo sostegno siamo riusciti a trasformare l’Anfiteatro dell’Anima in un luogo capace di accogliere grandi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale. Il cartellone del decennale vuole essere un regalo speciale per chi ha condiviso con noi questa avventura e ha contribuito a far crescere quello che all’inizio era solo un sogno".