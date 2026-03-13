Saluzzo culturale: Scianna protagonista fino ad aprile

Saluzzo si prepara a una settimana ricca di cultura: dalla mostra fotografica di Ferdinando Scianna prorogata alla Castiglia alla Festa del Papà in Biblioteca Civica, con gli orari estivi già attivi nei Musei Civici.

Sabato 21 marzo, dalle 10 alle 13, la Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi di Saluzzo invita i papà a "Leggiamo insieme, papà!", un appuntamento speciale per la Festa del Papà con lettura ad alta voce di racconti e storie per bambini, scaffale a tema e tanti suggerimenti di lettura.

Prosegue fino a lunedì 6 aprile la mostra "Ferdinando Scianna. La moda, la vita" alla Castiglia di Saluzzo, prorogata di oltre un mese per consentire a più visitatori di scoprire un aspetto inedito del grande fotografo del Novecento. Curata da Denis Curti, l'esposizione presenta oltre novanta scatti realizzati tra fine anni '80 e inizi '90 per testate come Vogue, Vanity Fair e Stern, dove Scianna trasforma la fotografia di moda in narrazione umana e autentica, fondendo etica, stile e letteratura. Iconica la campagna per Dolce&Gabbana con la modella Marpessa in Sicilia, che scardina l'estetica patinata delle passerelle per una moda vissuta nella realtà quotidiana.

La mostra è aperta venerdì dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19, con visite guidate domenicali e festive alle 15 e 16.30 a cura di Itur (prenotazioni: musa@itur.it o 329 3940334 WhatsApp). Itur e Comune di Saluzzo rinnovano la campagna "Esplora Saluzzo" con pacchetti turistici che legano l'esposizione a esperienze culturali, naturalistiche e storiche del territorio.

Dal 1° marzo tornano gli orari estivi per i Musei Civici: La Castiglia (Museo Memoria Carceraria, Civiltà Cavalleresca, Collezione Garuzzo) lunedì e giovedì 10-13/14-18, venerdì 10-13/14-19, weekend e festivi 10-19; Museo Civico Casa Cavassa martedì-sabato 10-13/14-18, weekend 10-13/14-19 con guide alle 11 e 16.30; Antico Palazzo Comunale (Pinacoteca Matteo Olivero, Torre Civica) sabato 10-13/14-18, weekend 10-13/14-19; Casa Museo Silvio Pellico domeniche e festivi 14-19 con visite orarie 14-18. Per dettagli: www.fondazioneartea.org.